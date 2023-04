Liverpool is klaar met ‘verachtelijke spreekkoren’ over Hillsborough-ramp: ‘Dit moet stoppen’

Beide ploegen schieten er voor de stand in de Premier League niet veel mee op. Liverpool heeft 43 punten en staat achtste en Chelsea, waar na de nederlaag van afgelopen zondag coach Graham Potter werd ontslagen, komt op 39 punten en blijft elfde. Ze staan daarmee op ruime afstand van de plaatsen die volgend seizoen recht geven op het spelen van Champions League. Nummer vier, Tottenham Hotspur, heeft 50 punten.

Liverpool speelde zonder de zieke Virgil van Dijk in Londen. Coach Jürgen Klopp bracht Cody Gakpo in de slotfase in de ploeg. Chelsea leek twee keer te scoren. De eerste van Reece James ging niet door wegens buitenspel van Enzo Fernández. De tweede in de tweede helft telde niet omdat Kai Havertz de bal in de rebound met de arm in het doel werkte. Chelsea probeerde het nog in de slotfase, maar het schot van Fernández in de extra tijd ging over.

Spreekkoren

Liverpool heeft een oproep gedaan de ‘verachtelijke spreekkoren’ over de ramp in het Hillsborough-stadion in 1989 niet meer te laten weerklinken. Die waren dinsdag opnieuw te horen. Bij de halve finale van de FA Cup in het stadion in Sheffield kwamen destijds in het gedrang op de veel te volle tribunes 97 fans van Liverpool om het leven en vielen meer dan 750 gewonden.

Volledig scherm Beelden van de Hillsborough-ramp. © Getty Images

Vijandige fans gebruiken de gebeurtenissen van destijds soms nog om de club en fans uit Liverpool te kwetsen. ‘We weten wat de impact is van deze verachtelijke spreekkoren voor hen die nog steeds lijden als gevolg van voetbaltragedies. In hun belang, dit moet stoppen’, twitterde Liverpool. Chelsea bood excuses aan en stelde dat ‘voor haatdragend gezang geen plaats is in het voetbal’. Ook de organisatie achter de Premier League veroordeelde de spreekkoren en meldde dat het ‘een prioriteit’ blijft dit soort zaken aan te pakken.

Luis Sinisterra

Eerder op de avond pakte Leeds United een belangrijke overwinning in de strijd tegen degradatie. De formatie van basiskracht Pascal Struijk en invaller Crysencio Summerville won met 2-1 van Nottingham Forest. Het winnende doelpunt kwam van oud-Feyenoorder Luis Sinisterra, die in de blessuretijd van de eerste helft scoorde.

Net als Leeds maakt Nottingham deel uit van een grote groep Premier League-clubs die strijd tegen degradatie. Degradatiekandidaat Leicester City, dat maandag Brendan Rodgers ontsloeg, verloor weer. Nu van Aston Villa (1-2).

Volledig scherm Luis Sinisterra. © Action Images via Reuters

Uitslagen en programma Premier League

Stand Premier League

