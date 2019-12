‘Liverpool-kids’ verliezen ruim van Aston Villa, maar krijgen complimenten

Neil Critchley, normaal gesproken de coach van Liverpool onder 23, kreeg vanavond dus de taak om met een team vol talenten de halve finale van de League Cup te bereiken. Dat lukte niet, want Aston Villa toonde geen mededogen en walste voor eigen publiek over de jonge ploeg heen. De zeventienjarige verdediger Sepp van den Berg uit Zwolle deed vanavond de hele wedstrijd mee bij Liverpool, dat in de vorige ronde van de League Cup na een 5-5 gelijkspel na strafschoppen won van Arsenal. Zijn Amsterdamse leeftijdsgenoot, die naast hem in de Liverpool-defensie stond als rechtsback, viel in de 82ste minuut uit met een blessure. Anwar El Ghazi bleef de hele wedstrijd op de bank bij Aston Villa. Critchley was ondanks de 5-0 nederlaag vol lof voor zijn spelers. ,,Ik vond ons geweldig. We waren fantastisch vanaf het eerste fluitsignaal en kregen zelfs wat kansen. De eerste twee doelpunten vielen na pure pech. Het was een geweldige avond voor deze jongens, niemand wilde dat de scheidsrechter zou fluiten voor het eindsignaal. De steun vanaf de tribunes was ook briljant", aldus Critchley.



Aston Villa-coach Dean Smith en zijn assistent John Terry gingen na afloop rechtstreeks richting de kleedkamer van Liverpool om de jonge spelers te complimenteren voor hun spel. Critchley: ,,Hoe de Villa-spelers vandaag met deze wedstrijden omgingen was fantastisch. Dat Dean Smith en John Terry na afloop nog de spelers kwamen toespreken was geweldig. Ik zal dit nooit vergeten en voor de spelers is dit een herinnering voor het leven. Sommige jongens hebben laten zien dat zij ooit in het eerste van Liverpool zullen komen. Dit was een belangrijk deel van hun reis naar de hoofdmacht. Ik ben enorm trots.”