Liverpool laat Arsenal kansloos en blijft zonder puntenverlies

Virgil van Dijk

Ook in de beginfase tegen Arsenal was het even schrikken bij een situatie met Adrián. Na een miscommunicatie met Virgil van Dijk kon Pierre-Emerick Aubameyang bijna profiteren van het geklungel in de Liverpool-defensie. Gelukkig voor Liverpool liep het af met een sisser. De spits uit Gabon lobte de bal naast.



Waar Van Dijk in die miscommunicatie een rol had, zo had hij ook een rol bij de openingstreffer van Liverpool. Vier minuten voor de rust nam Trent Alexander-Arnold en omdat Van Dijk druk was met twee Arsenal-verdedigers, was het Matip die de 1-0 binnen kon koppen.