Liverpool mag blijven hopen op Champions League na zege bij Manchester United

Liverpool staat nu vijfde, met vier punten minder dan Chelsea. Liverpool heeft nog drie wedstrijden te gaan, voor Chelsea en Leicester City (zes punten meer) staan er nog twee competitieduels op het programma. Zij staan zaterdag eerst tegenover elkaar in de FA Cup-finale op Wembley. Liverpool speelt in de laatste drie duels nog tegen het al gedegradeerde West Bromwich Albion (uit), Burnley (uit) en Crystal Palace (thuis).



Manchester United kwam vanavond na 10 minuten nog op voorsprong via Bruno Fernandes, maar daarna scoorden Diogo Jota en Roberto Firmino voor Liverpool. Firmino maakte zijn treffer in de 48ste minuut (derde minuut extra tijd eerste helft) en tekende vervolgens in de tweede helft in de 47ste minuut voor de 1-3. Op aangeven van Edinson Cavani maakte Marcus Rashford halverwege de tweede helft de aansluitingstreffer, maar tot een gelijkspel kwam het niet op Old Trafford. In de 90ste minuut maakte Mohamed Salah na een snelle counter fraai de 2-4. Salah kwam daarmee op 21 treffers, waarmee hij nu op gelijke hoogte staat met Spurs-spits Harry Kane. Bruno Fernandes en Heung-Min Son volgen met 18 en 17 treffers.



Georginio Wijnaldum stond als aanvoerder in de basis bij Liverpool en werd een kwartier voor tijd vervangen door Curtis Jones. Bij nummer twee Manchester United bleef Donny van de Beek op de bank, nadat hij dinsdagavond nog de hele wedstrijd meedeed tegen Leicester City. Het was voor Manchester United al de vierde wedstrijd in acht dagen tijd.



De wedstrijd tussen nummer acht Everton en nummer elf Aston Villa eindigde eerder op de avond in Birmingham zoals het begon: 0-0.