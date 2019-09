Liverpool met hangen en wurgen langs Chelsea, tiental Arsenal voorbij Aston Villa

Arsenal leek een vervelende dag tegemoet te gaan op eigen veld tegen promovendus Aston Villa. John McGinn maakte op aangeven van Anwar El Ghazi na twintig minuten de 0-1 en Arsenal moest vijf minuten voor de pauze ook nog met tien man verder toen Ainsley Maitland-Niles zijn tweede gele kaart ontving.



Met tien spelers wist Arsenal toch de gelijkmaker te maken tegen de promovendus in de Premier League. Zomeraankoop Nicolas Pépé rondde na een klein uur af: 1-1. Maar The Gunners konden niet lang genieten van de gelijkmaker, want een minuut later maakte Wesley de 1-2.



Aston Villa leek de drie punten te gaan pakken in Londen, maar Arsenal greep tóch nog de zege: Calum Chambers maakte in de 81ste minuut de gelijkmaker en uit een vrije trap zorgde spits Pierre Emerick Aubameyang ervoor dat Arsenal er met de zege vandoor ging. Arsenal heeft nu elf punten na zes duels. Aston Villa heeft vier punten en staat in de degradatiezone in de Premier League.