Liverpool met of zonder Van Dijk een wereld van verschil: kan Oranje-captain zijn tweede Champions League winnen?

Bredanaar Van Dijk kan zaterdagavond met Liverpool zijn tweede Champions League winnen, nadat hij in 2019 ‘de cup met de grote oren’ al won toen Tottenham verslagen werd in de finale. Even waren er wat twijfels of de verdediger fit genoeg zou zijn om mee te doen, maar Van Dijk stapt vanavond ‘gewoon’ het veld op tijdens het slotstuk van het seizoen, waar Van Dijk achterin weer de redder in nood en de baken van rust was.