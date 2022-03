Liverpool plaatst zich voor halve finale FA Cup tegen Manchester City

Lang leek Liverpool op weg naar een verlenging in de City Ground in Nottingham, maar in de 78ste minuut brak de Portugese aanvaller Diogo Jota de ban. De nummer negen van het Championship had in de vorige rondes Arsenal (1-0) en Leicester City (4-1) al uitgeschakeld en hoopte vanavond op een nieuwe stunt, maar de ploeg van coach Steve Cooper slaagde er niet in de halve finales op Wembley te bereiken.

Manchester City bereikte eerder vandaag de halve finale al door met 1-4 te winnen bij Southampton. Liverpool en City treffen elkaar op zaterdag 16 april op Wembley, zes dagen na hun ontmoeting in de Premier League. De andere halve finale van de FA Cup gaat op zondag 17 april tussen Crystal Palace en Chelsea. De ploeg van Thomas Tuchel won gisteravond met 0-2 bij Middlesbrough door goals van Romelu Lukaku en de jarige Hakim Ziyech. Crystal Palace won vanmiddag op Selhurst Park met 4-0 van Everton. De finale van de FA Cup zal op zaterdag 14 mei worden gespeeld.

In de Premier League strijden City en Liverpool samen om de titel. De club uit Manchester staat nog een punt voor, maar dankzij de goede vorm is Liverpool de afgelopen periode dichterbij gekomen. De twee titelkandidaten hebben nog negen competitieduels op het programma staan en treffen elkaar op zondag 10 april (17.30 uur) in het Etihad Stadium in Manchester.

Nottingham staat negende in het Championship, maar wist de kwartfinale van het Engelse bekertoernooi toch nog lang spannend te houden. De Portugese aanvaller Diogo Jota besliste de wedstrijd met nog ruim 10 minuten te spelen door een voorzet van linksback Kostas Tsimikas in het doel te tikken. Zo was de 25-jarige Griek, die vier jaar geleden een seizoen bij Willem II speelde, belangrijk voor Liverpool. Virgil van Dijk speelde de hele wedstrijd.

Manchester City en Liverpool zitten ook nog allebei in de Champions League, maar kunnen elkaar daarin pas in een eventuele finale treffen. City speelt in de kwartfinales tegen Atlético Madrid (eerst thuis) en Liverpool tegen Benfica (eerst uit).

Zo won Manchester City vanmiddag met 1-4 bij Southampton

Zo won Crystal Palace vanmiddag met 4-0 van Everton

