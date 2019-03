‘Liverpool produceert net even iets te veel nul-nulletjes’

Door Wietse Dijkstra



Zowel voor Liverpool als Manchester City was het een zwaar weekeind. Begint de vermoeidheid bij beide ploegen toe te slaan?

Wiekens: ,,Het waren zes puntjes deze week (City won afgelopen woensdag ook met 1-0 van West Ham, red). Het houdt allemaal niet over momenteel, tegen West Ham kwam de goal ook nog eens uit een strafschop. Maar twee keer 1-0, het is genoeg. De vermoeidheid zal een rol spelen. Het is ook lastig om tegen ploegen te spelen te die met vijf man achterop staan. Toch is het weer gelukt.’’



Meijer: ,,Het is krachten verzamelen en zorgen dat de manschappen bij elkaar blijven. Achterin zit het nog steeds snor bij Liverpool. Er is veel lof van Virgil van Dijk, de big man in the back. Maar het wordt steeds moeilijker om doelpunten te maken. Salah was vorig jaar rond deze tijd hot. Nu is hij dat niet. Hij laat meer kansen liggen, dat is het verschil.’’