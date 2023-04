Liverpool sleept na flaters Van Dijk en Salah toch nog punt uit het vuur tegen koploper Arsenal

Liverpool, met Oranje-internationals Cody Gakpo en Virgil van Dijk in de basis, heeft koploper Arsenal op een gelijkspel gehouden in een zinderend duel op Anfield: 2-2.

De nummer acht van de Premier League kwam binnen een half uur op een 0-2 achterstand, mede door twee fouten van Virgil van Dijk, maar sleepte na een goede tweede helft toch een punt uit het vuur. Toch zat er meer in voor Liverpool, aangezien Mohamed Salah een penalty miste en Arsenal-keeper Aaron Ramsdale in de slotfase twee schitterende reddingen verrichtte.

Liverpool kwam slecht uit de startblokken, want na minder dan tien minuten keek het al een achterstand aan. Bukayo Saka startte een aanval op de rechtervleugel en via de onfortuinlijke Van Dijk kwam de bal met wat geluk voor de voeten van Gabriel Martinelli. De Braziliaanse aanvaller punterde de bal vervolgens vakkundig achter Liverpool-doelman Alisson Becker.

In de 28ste minuut verdubbelde Arsenal de voorsprong op Anfield. Martinelli legde de bal perfect op het hoofd van zijn landgenoot en aanvalspartner Gabriel Jesus. De spits kopte vrij in, omdat Van Dijk de Braziliaan uit zijn rug liet lopen. Enkele minuten daarna zag de Nederlandse mandekker zich genoodzaakt aan de noodrem te trekken en Jesus te vloeren. Het leverde hem een gele kaart op. Liverpool leek daarna wakker geschud en liet zich meer en meer gelden. Het resulteerde vlak voor rust in de aansluitingstreffer van Mohamed Salah.

Na het horen van het rustsignaal ging Andrew Robertson nog even in gesprek met grensrechter Constantine Hatzidakis. Die was daar echter niet zo van gediend en deelde een elleboogstoot uit aan Robertson. Het incident gaat onderzocht worden door de PGMOL, het orgaan dat verantwoordelijk is voor wedstrijdofficials in het Engelse voetbal.

Ander Liverpool in tweede helft

In de tweede helft zette Liverpool zijn sterke spel voort. In de 54ste minuut kreeg de thuisploeg een penalty. Na een corner bleef de bal hangen in de kluts. Diogo Jota was als eerst bij de bal en werd daarna op de hakken getrapt door Rob Holding. De scheidsrechter wees naar de stip, maar Salah verzilverde het buitenkansje niet. Hij schoot naast..

In het laatste half uur waren er kansen voor beide ploegen, maar vooral Liverpool deed zichzelf tekort. Darwin Nuñez faalde oog in oog met de keeper en dus leek het team van trainer Jürgen Klopp op een nederlaag af te stevenen. In de 87ste minuut knikte Robert Firmino de bevrijdende gelijkmaker tegen de touwen. Liverpool ging op zoek naar meer en was nog héél dicht bij de zege. Aaron Ramsdale ontpopte zich tot echter tot de held van Arsenal dankzij twee extreem knappe reddingen in de blessuretijd.

De cijfers van de Premier League

