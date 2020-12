Liverpool trekt Duitse dokter aan voor herstel Van Dijk

samenvatting El Ghazi is ‘on fire’: ‘Hij is nu een van de beste spelers in de Premier League’

10:49 Met vijf doelpunten in de laatste vijf competitiewedstrijden van Aston Villa speelt Anwar El Ghazi een hoofdrol in de Premier League. ,,De manager gaf me een kans en die heb ik met beide handen aangepakt”, zei de oud-Ajacied op Stamford Bridge, waar hij Aston Villa een punt bezorgde tegen Chelsea (1-1). El Ghazi zorgde kort na rust voor de gelijkmaker, door bij de tweede paal een voorzet van Matty Cass door de benen van Chelsea-keeper Edouard Mendy in het doel te volleren.