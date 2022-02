Liverpool verslaat Leicester bij rentree Salah, Van Dijk betrokken bij eerste goal

Liverpool kwam in de 34ste minuut op voorsprong op Anfield, waar alle 53.394 stoeltjes weer bezet waren. Uit een hoekschop van Trent Alexander-Arnold volgde een harde kopbal van Virgil van Dijk. Leicester City-doelman Kasper Schmeichel bracht nog knap redding, maar de Deen had geen antwoord op de rebound van Diogo Jota. In de 87ste minuut gooide de Portugees de wedstrijd in het slot door met een schot uit de draai te scoren na een slim balletje van verdediger Joël Matip.



Jota kwam daarmee op 17 goals in 30 duels in alle competities dit seizoen. Hij staat daarmee op de topscorerslijst van The Reds tussen Mohamed Salah (23 goals in 27 duels) en Sadio Mané (10 goals in 26 duels) in. In totaal staat Jota, die voor 48 miljoen euro overkwam van Wolverhampton Wanderers, nu op 30 goals in 60 duels voor Liverpool.



Salah viel vanavond na een uur in voor Roberto Firmino, terwijl Harvey Elliott in het veld kwam voor Curtis Jones. Mané was nog niet van de partij, nadat hij maandag in Dakar nog de Afrika Cup-winst vierde in Dakar. Salah toonde in het halfuur dat hij van Klopp kreeg aan dat hij zich snel over de teleurstelling met Egypte had heengezet. Hij kreeg een kwartier voor tijd twee goede kansen, maar beide keren wist Schmeichel de Egyptenaar van scoren te houden. Daarna probeerde hij het eens van buiten het strafschopgebied, maar nu spatte zijn schot uiteen op de kruising.