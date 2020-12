Liverpool verslaat Spurs in topper door late goal Firmino

Direct na de wedstrijd kregen Jürgen Klopp en José Mourinho het nog even kort met elkaar aan de stok. Mourinho zei ‘Congratulations, but the best team lost'. Klopp kon daar wel om lachen, wat Mourinho weer niet kon waarderen. ,,Als ik me langs de lijn zo gedraag als Klopp heb ik direct een lange schorsing aan mijn broek. Is hij gewoon enthousiast? Oké, dan noemen we het zo, maar ik zie het anders.”



Liverpool staat nu op 28 punten na dertien wedstrijden. Dat zijn nu drie punten meer dan Tottenham Hotspur, dat als koploper aan de wedstrijd begon vanwege een beter doelsaldo. Southampton en Leicester City volgen met 24 punten. Everton staat vijfde met 23 punten, Chelsea staat zesde met 22 punten.



Mohamed Salah had Liverpool na 26 minuten op voorsprong gezet. Heung-Min Son tekende zeven minuten later al voor de gelijkmaker namens Tottenham Hotspur. Kort na rust kreeg Steven Bergwijn direct een goede kans, maar zijn schot ging op de paal. Even later was ook Harry Kane nog gevaarlijk, maar de meeste kansen waren daarna voor Liverpool. In de 90ste minuut kopte Roberto Firmino uiteindelijk de winnende 2-1 binnen uit een hoekschop van linksback Andrew Robertson.



Liverpool is nu al 65 duels op rij ongeslagen in competitieduels op Anfield, waar vanavond weer 2000 toeschouwers welkom waren op The Kop. Zij vormden een belangrijke steun voor de spelers van Liverpool. Firmino rende na zijn winnende goal dan ook helemaal naar de andere kant van het veld om zijn vreugde te delen met de fans op de befaamde tribune achter het doel. Liverpool is een van de weinige steden waar publiek welkom is in Engeland. In Londen waren de afgelopen twee weken ook 2000 toeschouwers welkom, maar dat is sinds deze week weer voorbij.