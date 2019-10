Liverpool verslaat Spurs opnieuw, United boekt eindelijk weer uitzege

Door Geert Langendorff



De koploper van de Premier League domineerde op alle fronten tegen één van de sterkste teams van Europa van vorig seizoen. Vier maanden later oogde Spurs, met vrijwel dezelfde spelers, als een grauwe middenmoter.

Doelman Paulo Gazzaniga, bankzitter in Madrid, verbloemde met een handvol reddingen de achteruitgang van het elftal van trainer Mauricio Pochettino. Na een gelukkige vroege treffer van spits Harry Kane probeerde Spurs met tien man achter de bal Liverpool van scoren af te houden. Zonder fantasie, lef en kwaliteit pakte deze defensieve strategie verkeerd uit. Spurs verloor verdiend.

De sensatie van voor de zomer bewijst onbedoeld een oud adagium van Sir Alex Ferguson. Zonder tijdige verversing verliezen topploegen hun scherpe rand. Pochettino vroeg directeur Daniel Levy om versterkingen, maar zag zijn wensen slechts voor een klein deel in vervulling gaan. Dat voetballers als Christian Eriksen, Danny Rose, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld al op de transferlijst waren gezet, hielp evenmin.

Het viertal wilde weg, maar moest uiteindelijk knarsetandend in Londen blijven. Pochettino, anders dan zijn collega Jürgen Klopp niet in het bezit van een brede selectie, moest hen noodgedwongen weer opstellen. Tegen Liverpool brak de Argentijn dit op. Rechtsback Serge Aurier, die ook mocht vertrekken, veroorzaakte op onbeholpen wijze een strafschop waaruit Mohamed Salah een kwartier voor tijd de winnende treffer maakte: 2-1. Wel was Spurs na 53 seconden al op voorsprong gekomen via Harry Kane en kort na rust had Heung-min Son de 0-2 op zijn schoen, maar de Zuid-Koreaan schoot op de paal. Even later maakte Jordan Henderson de gelijkmaker. Het was voor de aanvoerder van Liverpool zijn eerste goal op Anfield sinds december 2015. Daarna was het wachten op de 2-1 van Liverpool en die viel dan ook, uit de penalty van Salah dus.

Liverpool speelde eveneens in een bijna identieke opstelling als in het Estadio Metropolitano, maar het verschil zat hem in de gretigheid. Mané, in beeld bij Real Madrid, gaf voor het duel aan het liefst zijn loopbaan op Anfield af te sluiten. Bij Tottenham Hotspur lijkt vrijwel iedereen niet te kunnen wachten zijn koffers te pakken. Ook Pochettino lacht bijna niet meer. De Argentijn zit met lange tanden in de dug-out.

Volledig scherm Jordan Henderson juicht na zijn gelijkmaker. © BSR Agency Tottenham Hotspur, nu elfde in de Premier League, moet opnieuw beginnen. Door de lessen van Ferguson naast zich neer te leggen, is de aansluiting met de top verloren gegaan. De Champions League-finale lijkt niet meer dan een herinnering uit een ver verleden.

United wint eindelijk weer uitduel

Manchester United won met 1-3 bij Norwich City, waar doelman Tim Krul in de eerste helft twee penalty's stopte. Door de missers van Marcus Rashford en Anthony Martial bleef het 0-2 bij rust. Scott McTominay en Marcus Rashford hadden met goals in de 21ste en 30ste minuut al voor de voorsprong gezorgd. Anthony Martial maakte in de 73ste minuut de 0-3 op Carrow Road, waar Onel Hernandez de supporters van Norwich City in de 88ste minuut toch nog even kon laten juichen en hopen op een comeback. Die kwam er niet, waardoor Manchester United voor het eerst sinds 27 februari (1-3 bij Crystal Palace) eindelijk weer eens een uitwedstrijd won. De ploeg van coach Ole Gunnar Solskjaer klom door die zege bovendien van plek 15 naar plek 7 in de Premier League.

Arsenal verspeelt snelle voorsprong

Volledig scherm © BSR Agency Arsenal deed slechte zaken in de Londense derby tegen Crystal Palace. De ploeg van coach Unai Emery stond in het Emirates Stadium door goals van de centrale verdedigers Sokratis Papastathopoulos en David Luiz al binnen tien minuten op een 2-0 voorsprong. Daarna ging het echter toch nog mis voor Arsenal. In de 32ste minuut maakte Palace-captain Luka Milivojevic vanaf elf meter de 2-1 en in de 52ste minuut zorgde Jordan Ayew voor de gelijkmaker.



Arsenal-captain Granit Xhaka werd in de 61ste minuut vervangen en kreeg een cynisch applaus van duizenden fans in het Emirates Stadium. De Zwitserse middenvelder reageerde daar woedend op en trok zijn shirt al voor het verlaten van het veld uit. Arsenal leek in de 85ste minuut nog de 3-2 te maken, maar na ingrijpen van de VAR werd de goal van Sokratis Papastathopoulos toch nog afgekeurd. Dit zorgde begrijpelijk voor grote woede bij de fans van Arsenal, dat als nummer vijf in de Premier League nu vier punten achterstand heeft op Leicester City en Chelsea. De bovenste vier clubs in de Premier League plaatsen zich rechtstreeks voor de poulefase van de Champions League.

