Liverpool vraagt om uitstel halve finale League Cup: na Jürgen Klopp ook Pepijn Lijnders positief getest

Lijnders had de afgelopen wedstrijd tegen Chelsea (2-2) nog de leiding over Liverpool, omdat coach Jürgen Klopp positief getest was. In aanloop naar de halve finale van het League Cup-toernooi tegen Arsenal is ook de Nederlander zelf positief getest. Daarmee moeten The Reds dus opnieuw naar een oplossing zoeken wat betreft de eindverantwoordelijke op de wedstrijddag.