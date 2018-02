Locadia scoort bij debuut voor Brighton, Hoedt trefzeker voor Southampton

Locadia was zo scherp als een mes tijdens zijn debuut. Nog voor de goal had de spits ook al de lat geraakt. Ook na zijn doelpunt had hij de Premier League-club op een grotere voorsprong kunnen zetten. Locadia moest lang wachten op zijn eerste minuten voor Brighton, omdat hij geblesseerd was geraakt in zijn tijd bij PSV.



Afgelopen week kondigde manager Chris Hughton al aan dat Locadia, die voor 16 miljoen euro overkwam van de Eindhovenaren, minuten zou gaan maken: ,,Hij speelt. We hebben Jürgen tenslotte niet voor niets in huis gehaald. In aanvallend opzicht hebben we een speler zoals hij nodig. Daarom moet hij zo snel mogelijk ritme gaan opdoen en zich op zijn gemak gaan voelen.''



Locadia vormde de voorhoede met een andere nieuweling, Leonardo Ulloa. Ook doelman Tim Krul stond in de basis bij de 'Seagulls'.