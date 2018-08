Lopetegui looft 'jonge hond' Bale

,,Gareth is enorm gemotiveerd, hij traint als een jonge hond'', zei Lopetegui in Tallinn, waar Real woensdag met stadgenoot Atlético Madrid strijdt om de Europese Supercup. ,,We zijn heel blij met zijn houding en motivatie. Ik weet zeker dat hij een geweldig seizoen gaat hebben.'' Bale was afgelopen seizoen onder trainer Zinedine Zidane lang niet altijd zeker van een basisplaats, mede door diverse blessures. Als invaller vertolkte de Welshman met twee doelpunten wel de hoofdrol in de finale van de Champions League tegen Liverpool (3-1).