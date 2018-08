Lopetegui zet punt achter verloren Supercup

,,Ik ben niet blij met het resultaat", zei Lopetegui. ,,Het is niet normaal voor ons om vier doelpunten tegen te krijgen en we moeten ons verbeteren. Ik blijf er echter bij dat we goed hebben gespeeld. Ze hebben ons echter afgestraft met hun doelpunten."

Lopetegui nam deze zomer de taken over van Zinedine Zidane die na negen prijzen in minder dan drie jaar stopte bij Real. Volgens de nieuwe trainer is de ploeg nog steeds hongerig genoeg. ,,Het klopt dat het team veel heeft gewonnen. We moeten ons echter focussen op het nieuwe seizoen zonder te veel terug te kijken op de afgelopen jaren. We moeten ons nu oprichten en ons aan voorbereiden op het nieuwe seizoen waar we erg naar uitkijken."