Loting Copa América: Australië in groep-Argentinië, Qatar bij Brazilië

De 47ste editie van de Copa América vindt volgend jaar van 12 juni tot en met 12 juli voor het eerst plaats in twee landen: Argentinië en Colombia. Om die reden zijn er - in tegenstelling tot eerder edities - maar twee groepen. De openingswedstrijd is Argentinië - Chili, op 12 juni in Estadio Monumental in Buenos Aires. Een dag later opent het andere gastland Colombia de Copa América in Estadio El Campín in Bogotá tegen Ecuador. De finale is op 12 juli in Estadio Metropolitano in het Colombiaanse Barranquilla.



Ook dit jaar vond een Copa América plaats. In 2017 werd besloten om de strijd om de Zuid-Amerikaanse titel na de editie van 2019 niet om de twee, maar om de vier jaar te laten houden. Na overleg met de FIFA en UEFA over de internationale speeldagenkalender werd besloten het toernooi synchroon te laten lopen met het EK voetbal. Na volgend jaar staat de Copa América van 2024 gepland in Ecuador.