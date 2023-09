Louis van Gaal gaat in op geruchten over bondscoachschap Duitsland: ‘Voel me vereerd’

In gesprek met Sky Sport Deutschland gaat Van Gaal in op de interesse van Duitsland. ,,Ik voel me vereerd dat ik genoemd wordt als mogelijke bondscoach van Duitsland. Er is nog nooit een buitenlandse trainer aangesteld als bondscoach bij de Duitse ploeg. Eerder gaf Van Gaal al aan dat hij geen club meer wil trainen, maar altijd open blijft staan voor een interessant avontuur bij een landenploeg. Volgens Sky is er vooralsnog geen contact tussen de bond en de 72-jarige Van Gaal.

Flick had de dubieuze eer om de eerste Duitse bondscoach ooit te zijn die wordt ontslagen. Voetbalbond DFB moet daarvoor wel diep in de buidel tasten. De 58-jarige trainer had nog een contract tot en met het EK van 2024 en ontvangt volgens Kicker een afkoopsom van tenminste 4,5 miljoen euro.

Nee, hij moet lekker gaan genieten van zijn pensioen Van Gaal moet de nieuwe bondscoach van Duitsland worden Ja, dat is hem op het lijf geschreven (32%)

Nee, hij moet lekker gaan genieten van zijn pensioen (68%)

Afgelopen winter werd Duitsland op het WK in Qatar al in de poulefase uitgeschakeld. In de maanden die volgden bleef de gehoopte verbetering uit. Omdat Duitsland gastland is bij komend EK, hoeven de Duitsers geen kwalificatiewedstrijden te spelen. Wel worden er de nodige oefenwedstrijden afgewerkt.

Het eerste duel werd nog gewonnen van Peru, maar daarna volgden nederlagen tegen België, Polen en Colombia en een gelijkspel tegen Oekraïne. Zaterdag kwam daar in Wolfsburg nog een uiterst pijnlijke 4-1 nederlaag bij in de oefenwedstrijd tegen Japan.

Zelf zag Hansi Flick na de blamage tegen Japan nog voldoende perspectief. Hij gaf aan zichzelf nog altijd de juiste man te vinden om de Duitse voetballers voor te bereiden op het EK van 2024. „Het was op het veld misschien niet te zien. Maar ik geloof nog steeds dat ik de juiste man ben voor deze baan. Ik sta achter waar we mee bezig zijn, daarom wil ik door als bondscoach van Duitsland”, zei Flick na afloop van de pijnlijke oefennederlaag.

Wie wordt de opvolger van Flick?

De Duitse bond zag dat perspectief niet en maakte zondag bekend dat Flick het veld moet ruimen. Meteen barstte er een discussie los over wie zijn opvolger moet worden. Daarbij valt ook de naam van Van Gaal, die op het afgelopen WK in Qatar het Nederlands elftal nog onder zijn hoede had. De 72-jarige trainer werkte tussen 2009 en 2011 in Duitsland als trainer van Bayern München.

Van Gaal wordt echter niet gezien als de topkandidaat. Julian Nagelsmann zou momenteel gelden als de gedroomde opvolger van Flick. De 36-jarige Nagelsmann werd afgelopen maart ontslagen bij Bayern München. Ook de namen van onder meer Matthias Sammer, Rudi Völler en Oliver Glasner worden genoemd.

Rudi Völler, Hannes Wolf en Sandro Wagner zullen de honneurs waarnemen tegen vice-wereldkampioen Frankrijk, komende dinsdagavond in Dortmund de tegenstander in een volgende oefeninterland. De volgende interlandperiode is half oktober, wanneer Duitsland het aan de andere kant van de oceaan opneemt tegen de Verenigde Staten en Mexico.