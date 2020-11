Löw na historische nederlaag: ‘Een inktzwarte avond, alles ging mis’

De 6-0 in Estadio de La Cartuja in Sevilla betekende voor Duitsland de grootste nederlaag ooit in een officiële wedstrijd. Het slechtste resultaat ooit van Die Mannschaft is de 9-0 nederlaag in Oxford tegen Engeland op 13 maart 1909. Op 24 mei 1931 verloor Duitsland ook al eens met 0-6, een oefenzege van Oostenrijk in Berlijn. Löw was sinds juli 2006 al 189 wedstrijden de baas bij Duitsland. Hij won 120 interlands, waaronder de 7-1 tegen Brazilië en de gewonnen WK-finale tegen Argentinië in 2014. Na de afgang in Sevilla werden de messen direct geslepen in de Duitse pers, met Bild uiteraard voorop.



Löw is van plan met zijn technische staf de ontluisterende nederlaag grondig te analyseren. ,,Na het eerste doelpunt van Spanje bleef er van onze tactiek niets meer over. We liepen doelloos over het veld. Het is onze taak en onze plicht om lering te trekken uit deze totaal mislukte wedstrijd.”



Löw is het vertrouwen in zichzelf en in zijn manschappen nog niet verloren. ,,We waren op de goede weg, maar we zijn kennelijk nog niet op het niveau dat we dachten en hoopten. We zijn nu ver teruggeworpen in onze ontwikkeling en we zullen gezamenlijk moeten terugvechten. Dit is echt een enorme teleurstelling en die zullen we eerst moeten verwerken.”