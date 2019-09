Ludovit Reis geniet in Barcelona: ‘Alles is daar geweldig geregeld’

Neymar scoort bij rentree voor Brazilië, eerste interland­goal PSV’er Gutiérrez

9:17 Neymar heeft bij zijn terugkeer in de nationale voetbalploeg van Brazilië meteen weer gescoord. Het was niet voldoende voor winst in een oefenduel met Colombia. In Miami sloten beide Zuid-Amerikaanse landen af met een 2-2-gelijkspel.