Luis Enrique debuteert zonder Alba en Koke tegen Engeland

Ceballos kan volgende week debuteren in het Spaanse elftal. Luis Enrique zit voor het eerst als bondscoach op de bank bij het duel met Engeland in de Nations League, volgende week zaterdag op Wembley. Drie dagen later ontvangt Spanje met Kroatië de verliezend finalist van het WK in Elche.



Vaste krachten als Gerard Piqué en Andrés Iniesta stopten na de aftocht van Spanje in de achtste finale van het WK als international.