Lukaku heeft spijt van vertrek bij Inter: ‘Ik ben niet blij met mijn situatie bij Chelsea’

Inter werd vorig seizoen onder Antonio Conte voor het eerst in elf jaar weer eens kampioen van de Serie A, mede dankzij 30 goals in 44 duels van Lukaku vorig seizoen. Vanwege financiële problemen besloot de club daarna naast Lukaku (115 miljoen euro) ook rechtsback Achraf Hakimi (voor 60 miljoen euro aan PSG) te verkopen, terwijl Conte besloot om op te stappen. Onder leiding van de nieuwe coach Simone Inzaghi gaat Inter nu weer aan kop, vier punten boven AC Milan halverwege het seizoen.



,,Ik denk dat alles afgelopen zomer niet is gegaan zoals het had moeten gaan. Hoe ik ben vertrokken bij Inter en hoe ik heb gecommuniceerd met de fans, dat zit me dwars. Het was niet het juiste moment om te vertrekken", zegt Lukaku nu. ,,Ik wil me verontschuldigen aan alle supporters van Inter. De timing van mijn woorden was verkeerd: wat jullie voor me hebben gedaan is voor eeuwig.”