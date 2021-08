Lukaku spreekt na geslaagde terugkeer bij Chelsea van ‘beste doelpunt’: ‘Het was emotioneel voor mij’

Emotionele boodschap Lukaku aan In­ter-fans: ‘Zonder jullie was ik niet de man die ik nu ben’

15 augustus Romelu Lukaku heeft zondag in een open brief op sociale media afscheid genomen van de supporters van Internazionale. De Belgische aanvaller vertrekt naar Chelsea, maar wilde dat niet doen zonder de fans in Milaan te bedanken.