Luttele minuten na gewonnen Clásico slingert Piqué bericht de wereld in: 'We zijn terug’

Video Barcelona vernedert Real Madrid in Bernabéu en wint op grootse wijze El Clásico

In een vreemde Clásico, met vooraf een enorm verschil tussen Real Madrid en FC Barcelona, richtten de Catalanen zich verrassend op met een 4-0 zege in het Bernabéu. Memphis, opnieuw reserve, mag zich zorgen gaan maken. Zijn concurrent Pierre-Emerick Aubameyang scoorde tweemaal en is de nieuwe, grote spits van Barça.

23:34