Luuk de Jong als pinchhitter ook goud waard voor Sevilla

De Jong had in zeven van de eerste acht competitieduels een basisplaats bij Sevilla, maar wist daarin steeds niet te scoren. Vanavond zette coach Julen Lopetegui hem voor de tweede keer op de bank. Vorige maand in de uitwedstrijd bij Eibar (3-2 nederlaag na 1-2 voorsprong) bleef hij daar de hele wedstrijd zitten, maar vanavond mocht de gedeeld topscorer van de eredivisie vorig seizoen in het 70ste minuut het veld in.



Dat was niet verwonderlijk, want Sevilla had een doelpunt nodig. Ook de Mexicaanse spits Javier ‘Chicharito’ Hernández kon ondanks een hoop kansen niet scoren, waarmee de kopsterke De Jong het verschil moest gaan maken in een aantrekkelijke wedstrijd. De Jong miste zijn eerste kans nog, maar in de 86ste minuut viel dan eindelijk die verlossende goal voor de 29-jarige spits. Hij kopte met zijn achterhoofd een goede voorzet van Sevilla-captain Jesús Navas knap binnen.