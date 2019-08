Luuk de Jong in de basis bij Sevilla bij seizoenstart tegen Espanyol

🚨 Here is the first #SevillaFC starting XI of the season! 🚨 This is our side against @RCDEspanyol: Vaclík - Jesús Navas, Diego Carlos, Carriço, Reguilón - Fernando, Jordán, Óliver Torres, Ocampos, Nolito - De Jong. #EspanyolSevillaFC #vamosmiSevilla