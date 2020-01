Luuk de Jong in flopelftal Spaanse krant Marca

Overbelas­ting? Koop­meiners maakte meer minuten dan Van Dijk

6 januari Steen en been klaagt Liverpool-coach Jürgen Klopp over het volle ‘misdadige’ programma en de extreme belasting van zijn spelers. Maar is het helemaal terecht? We vergeleken het aantal speelminuten van Virgil van Dijk met de andere Nederlandse topspelers die per competitie in Europa in de eerste seizoenshelft van 2019-2020 het meeste in actie kwamen. Wat blijkt? Een jonge middenvelder van AZ maakte nog meer minuten dan Van Dijk, zo blijkt uit de cijfers van Opta.