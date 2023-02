Luuk de Jong ziet PSV in paar minuten wedstrijd verspelen: ‘We speelden de eerste helft echt heel goed’

PSV was lange tijd gelijkwaardig of zelfs beter dan Sevilla, zeker in de eerste 25 minuten in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Met een nonchalante bal met buitenkant rechts gaf Luuk de Jong de bal in minuut 45 slordig weg. Via zijn voormalig teamgenoten Joan Jordán, Jesús Navas en Youssef En-Nesyri werd het vervolgens 1-0 voor Sevilla, dat voor de vijfde keer in zeven duels won en de weg omhoog zo heeft gevonden onder de Argentijnse coach Jorge Sampaoli.



,,En daardoor gingen wij toch met een kutgevoel de rust in, terwijl we echt een goede eerste helft speelden. We werden wel steeds slordiger in die fase kort voor de rust. Ikzelf ook en dat reken ik mezelf aan, want dat wordt op dit niveau direct afgestraft. Het is lastig te verklaren waar het aan ligt. Je moet zorgen dat je die kwaliteit uit het eerste halfuur vasthoudt", zei De Jong, die in 2020 nog de Europa League won met Sevilla na zijn twee goals in de finale tegen Inter.