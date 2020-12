Lyon koploper na zege, begeerde Depay benut strafschop

INTERVIEW Hoe Sil Swinkels uit Sint-Oedenrode droomt van de Premier League met Aston Villa: ‘Ik was snel verkocht’

18 december Hij was tot voor kort een havo-scholier die in de jeugdopleiding van Vitesse speelde, inmiddels is Sil Swinkels (16) verdediger van Aston Villa onder 18 én droomt hij stiekem van de Premier League. Hoe een nuchtere tiener uit Sint-Oedenrode zijn draai vindt in een gastgezin in Birmingham.