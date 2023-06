Maakt Kylian Mbappé op de 100 meter een kans tegen Usain Bolt? Deze 3D-simulatie laat het verschil zien

Spelers Nieuw-Zee­land weigeren interland tegen Qatar uit te spelen na racisme-incident

Een oefeninterland tussen de voetbalteams van Nieuw-Zeeland en Qatar in Oostenrijk is in de rust gestaakt nadat de spelers van Nieuw-Zeeland hadden gezegd dat een van hen racistisch was bejegend door een tegenstander. Daarop besloten de Nieuw-Zeelanders na de rust niet verder te spelen.