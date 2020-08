Maas wordt assistent van Bosz bij Bayer Leverkusen

Ligue 1 Oud-Aja­cied Dolberg schenkt Nice met twee goals de overwin­ning

1:39 In de Franse Ligue 1 heeft OGC Nice ook de tweede wedstrijd gewonnen. De ploeg van coach Patrick Vieira won bij RC Strasbourg met 2-0. Beide treffers kwamen op naam van oud-Ajacied Kasper Dolberg. Nice was in de eerste competitiewedstrijd met 2-1 te sterk voor RC Lens en gaat voorlopig dan ook aan de leiding.