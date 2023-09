Magisch moment Lionel Messi helpt Argentinië aan zege op Ecuador in eerste WK-kwalificatieduel

met videoArgentinië is de kwalificatie voor het WK van 2026 begonnen met een 1-0 zege op Ecuador. In Estadio Monumental in Buenos Aires was één magisch moment van Lionel Messi in de tweede helft voldoende om de regerend wereldkampioen aan de winst te helpen.

Argentinië domineerde vrijwel het hele duel, maar had moeite om tot kansen te komen tegen de goed georganiseerde defensie van Ecuador. Aanvoerder Messi toonde ook in zijn vaderland de goede vorm die hij bij zijn nieuwe club Inter Miami te pakken heeft. Met een fraaie vrije trap zorgde hij een klein kwartier voor tijd voor de zege.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de eerste Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatieronde speelden verder Paraguay en Peru met 0-0 gelijk, Colombia won thuis met 1-0 van Venezuela. Vrijdag staan nog de duels Uruguay-Chili en Brazilië-Bolivia op het programma.

Heel spannend belooft de kwalificatiereeks in Zuid-Amerika dit keer niet te worden. Door het toegenomen aantal deelnemende landen aan de eindronde van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, mag het continent meer vertegenwoordigers afvaardigen. Van de tien landen, die een volledige competitie tegen elkaar spelen, gaan de eerste zes naar de eindronde. De nummer zeven krijgt nog een herkansing in een intercontinentale play-off.

Reactie Messi

,,We moeten ons ervan bewust zijn dat we erg genoten hebben van alles, maar wat we gedaan hebben ligt achter ons. We moeten vooruitkijken”, zei de 36-jarige Messi in Buenos Aires, waar het duel door 80.000 toeschouwers werd bekeken.

,,We weten dat we in elke wedstrijd 100 procent moeten geven om het voor elkaar te krijgen. Maar we hebben laten zien dat deze groep niet eerder zou ontspannen voordat we dit hadden bereikt, iets historisch en buitengewoons.”