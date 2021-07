Magistrale Messi loodst Argentinië naar halve finale Copa América

Video Dit zijn de vijf meest memorabele goals van Sergio Ramos bij Real

17 juni Gisteren werd bekend dat Sergio Ramos vertrekt bij Real Madrid. De clubicoon speelde 16 jaar voor de Koninklijke en groeide in die tijd uit tot één van de steunpilaren van de club. Zowel in verdedigend als aanvallend opzicht was Ramos een cruciale schakel in het team dat vijf keer landskampioen werd en vier keer de Champions League won. Dit zijn de vijf meest memorabele goals van Ramos bij Real Madrid.