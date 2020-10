Maguire in genade aangenomen, Greenwood en Foden niet

Bondscoach Southgate zet deur weer op een kier voor omstreden Maguire

5 september Harry Maguire komt in aanmerking om in oktober terug te keren in het nationale elftal. Dat heeft bondscoach Gareth Southgate gezegd, nadat hij de door een vechtpartij in opspraak gekraakte voetballer van Manchester United uit de selectie had gehaald voor de wedstrijden in de Nations League tegen IJsland en Denemarken.