Mainz 05 en trainer Schwarz uit elkaar: ‘Beslissing valt ons zwaar’

Bij Mainz staan twee Nederlanders onder contract, allebei oud-spelers van Feyenoord: Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius. Beiden speelden zaterdag mee in de verloren thuiswedstrijd tegen FC Union Berlin (2-3).



Schwarz is de derde trainer die dit seizoen voortijdig moet inrukken bij een club uit de Bundesliga. 1. FC Köln ontsloeg zaterdag coach Achim Beierlorzer. Bayern München nam een week geleden afscheid van Niko Kovac.



Schwarz was sinds 2017 coach van Mainz. Hij is ook afkomstig uit de stad, doorliep de jeugdopleiding van Mainz 05 en speelde in het eerste. ,,De beslissing om afscheid te nemen van Sandro Schwarz, is ons zwaar gevallen. Hij is een echte clubman en een ‘05'er’ in hart en nieren. We hadden helaas niet meer de overtuiging dat hij de club door deze moeilijke fase zou loodsen”, luidde een verklaring van de club.