Makkelie fluit 100ste internationale duel: ‘Aantal zelf niet bijgehouden’

Club Brugge blaast beursgang af

12:39 Club Brugge zet zijn beursgang toch niet door. Het is nog niet duidelijk of het daarbij om uitstel of afstel gaat. De club van Ruud Vormer, Stefano Denswil, Tahith Chong, Bas Dost en Noa Lang bevestigt het bericht aan Het Laatste Nieuws.