Málaga CF zet groot deel van selectie op straat

Málaga, oud-club van onder anderen oud-internationals Ruud van Nistelrooy en Joris Mathijsen en in 2013 nog uitkomend in de Champions League, maakt volgens Spaanse media een uitzondering voor spelers die akkoord gaan met een salarisvermindering van liefst tachtig procent. ,,De club is door de coronacrisis gedwongen om enkele moeilijke beslissingen te nemen”, zo staat in een verklaring op de website van de club. ,,We moeten verder herstructureren en dat zal van grote invloed zijn op het eerste elftal. Het is de enige mogelijkheid om die club ook in de toekomst te laten bestaan.”



Málaga degradeerde in 2018 uit La Liga. Afgelopen seizoen werd de club van trainer Sergio Pellicer 14de op slechts twee punten van de degradatiestreep.