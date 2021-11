Malen en Haaland bezorgen ‘BVB’ zege ondanks vroege goal Weghorst, Sané redt Bayern

BundesligaEen week voor de kraker tussen Borussia Dortmund en Bayern München maakten beide ploegen geen fout. Mede door goals van Donyell Malen en de herstelde Erling Haaland won ‘BVB’ met 1-3 bij VfL Wolsburg, dat via Wout Weghorst op voorsprong kwam. Bayern won later op de avond met 1-0 van Arminia Bielefeld.

Bayern is na dertien speelronden lijstaanvoerder met 31 punten. Nummer twee Borussia Dortmund volgt met 30 punten. De twee clubs staan volgende week zaterdag in Dortmund tegenover elkaar.

Dortmund keek in Wolfsburg al na twee minuten tegen een achterstand aan door een goal van Weghorst. Met zijn borst werkte hij de bal binnen voor zijn vijfde Bundesliga-treffer van het seizoen. Het was voor Wolfsburg een bijzondere goal, want in de laatste negen duels met Borussia Dortmund wist de club niet te scoren. Weghorst zorgde dus voor een einde aan die reeks.

Volledig scherm Wout Weghorst wordt gefeliciteerd na zijn goal. © REUTERS

Emre Can schoot Dortmund in de 35ste minuut weer op gelijke hoogte uit een strafschop. Malen kreeg de bal in de 55ste minuut aangespeeld door aanvoerder Marco Reus en schoot vervolgens van afstand raak. Het betekende voor de Oranje-international zijn derde doelpunt in de laatste drie duels. Malen was vorige week trefzeker in de competitiewedstrijd tegen VfB Stuttgart en woensdag scoorde hij in het met 3-1 verloren uitduel met Sporting Portugal in de Champions League, waarin Dortmund nu is uitgeschakeld.

In de 73ste minuut werd Malen vervangen en maakte Erling Braut Haaland zijn rentree na ruim een maand blessureleed. Haaland had niet lang nodig om het net te vinden. Zeven minuten na zijn invalbeurt besliste de Noor op aangeven van Julian Brandt de wedstrijd: 1-3. Het was zijn vijftigste treffer in vijftig Bundesliga-duels.

,,Erling is van nature een speler die het verschil kan maken”, aldus de trotse Dortmund-trainer Marco Rose. ,,En als het team het lang moet doen zonder een speler die het verschil kan maken, dan doet dat wat met je. Erling geeft je energie. Erling wilde zelfs langer spelen vandaag. En dan valt hij in en scoort vrijwel direct. Dat is het verschil dat hij maakt. We zijn blij dat hij er weer is.”

Volledig scherm Erling Braut Haaland (l). © REUTERS

Door de zege was Dortmund even koploper, maar Bayern heroverde de eerste plaats snel terug. Al ging dat niet zonder slag of stoot, want in München hield Arminia lang stand. Bayern had voor rust een duidelijk overwicht en kreeg in eigen stadion ook voldoende kansen om te scoren. Ook na rust mocht de nummer 17 van de Duitse competitie lang hopen op een resultaat. Leroy Sané redde Bayern uiteindelijk. De oud-speler van Manchester City schoot de bal in de 71ste minuut van buiten het zestienmetergebied in de linkerhoek. Direct daarna werd hij gewisseld voor Serge Gnabry.

Record

Het doelpunt van Sané betekende de 102de treffer van Bayern in de Bundesliga in het jaar 2021. Daarmee nam de topclub het record over van 1. FC Köln, dat in 1977 tot een totaal van 101 kwam.

Elf nederlagen op rij

Greuther Fürth ging voor de elfde keer op rij onderuit in de Bundesliga en dat is een record. Thuis verloor de hekkensluiter met forse cijfers van Hoffenheim: 3-6. Jetro Willems zat de hele wedstrijd op de bank bij Greuther Fürth. Justin Hoogma en Nick Viergever ontbraken vanwege blessures.

Nummer 3 SC Freiburg verloor verrassend bij VfL Bochum: 2-1. Mark Flekken, een van de doelmannen van het Nederlands elftal, stond bij Freiburg onder de lat. Bekijk hier de stand van zaken in de Bundesliga.

Volledig scherm Mark Flekken. © REUTERS

Uitslagen

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 1-3

VfL Bochum - SC Freiburg 2-1

Hertha BSC - FC Augsburg 1-1

Greuther Fürth - Hoffenheim 3-6

FC Köln - Borussia Mönchengladbach 4-1

Bayern München - Arminia Bielefeld 1-0

