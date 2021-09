Malen en Haaland met Dortmund langs Conference League-opponent van Feyenoord

SamenvattingBorussia Dortmund heeft in de Bundesliga drie punten gepakt tegen Union Berlin: 4-2. Donyell Malen deed ruim zeventig minuten mee bij Dortmund, waar Erling Haaland maar weer eens twee keer trefzeker was. Zowel Borussia Dortmund als Union Berlin zijn dit seizoen tegenstanders van Nederlandse clubs in Europa.

Op dinsdag 19 oktober gaat Borussia Dortmund op bezoek bij Ajax in de groepsfase van de Champions League. Union Berlin is twee dagen later de tegenstander van Feyenoord in de groepsfase van de Conference League. De returns van die confrontaties zijn begin november.



In de vijfde speelronde van de Bundesliga troffen beide clubs elkaar vandaag in het Signal Iduna Park. Bij rust had Borussia Dortmund een comfortabele voorsprong te pakken dankzij treffers van Raphael Guerreiro en topscorer Haaland.

In de tweede helft bracht een eigen doelpunt van Marvin Friedrich de thuisploeg op een 3-0 voorsprong. Maar Union Berlin gaf niet op. Via een benutte strafschop van Max Kruse in de 57ste minuut werd het 3-1 en in de 81ste minuut scoorde de net ingevallen Andreas Voglsammer de 3-2. Nog geen twee minuten later werd de hoop bij de bezoekers echter alweer de grond ingeboord door Haaland, die met zijn zevende competitietreffer voor het slotakkoord zorgde in Dortmund. De Noorse spits staat nu op 68 goals in 67 wedstrijden voor Borussia Dortmund.

Volledig scherm Donyell Malen (l) en Erling Haaland. © AFP

Volledig scherm Erling Haaland. © EPA

Borussia Dortmund staat dankzij de zege op Union Berlin op twaalf punten na vijf wedstrijden. Bayern München heeft dertien punten. Het VfL Wolfsburg van trainer Mark van Bommel en Wout Weghorst kan later vanavond op vijftien punten komen en foutloos blijven in de Bundesliga als thuis Sam Lammers en Eintracht Frankfurt worden verslagen. Union Berlin heeft zes punten na vijf duels.

Frimpong en Bakker

Bayer Leverkusen won eerder vandaag met 3-1 op bezoek bij VfB Stuttgart. Bij de thuisploeg deden Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker de hele wedstrijd mee. Daley Sinkgraven bleef op de bank. Leverkusen heeft tien punten na vijf duels. Stuttgart sprokkelde vier punten.

Volledig scherm Jeremie Frimpong in actie namens Bayer Leverkusen tegen VfB Stuttgart. © REUTERS

Twee goals Ekkelenkamp

Vrijdagavond deed Jurgen Ekkelenkamp het al uitstekend namens Hertha BSC tegen Greuther Fürth, de club van verdedigers Nick Viergever en Jetro Willems. De voormalig speler van Ajax viel in de 60ste minuut in voor Kevin-Prince Boateng, waarna hij met twee goals zijn ploeg de 2-1 zege bezorgde in het Olympiastadion in Berlijn.