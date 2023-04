Malen in topvorm: Twee goals van de spits helpen Borussia Dortmund aan koppositie

Mexx Meerdrink treedt in voetsporen vader Martijn na bereiken halve finales Conference League met AZ

Mexx Meerdink schoot AZ gisteren in de strafschoppenserie tegen Anderlecht naar de halve eindstrijd van de Conference League. Daarmee trad de 19-jarige aanvaller in de voetsporen van zijn vader Martijn, die in 2005 met de Alkmaarders in de halve finales van de toenmalige UEFA Cup stond. AZ verloor daarin van Sporting Portugal. Vader Martijn speelde destijds overigens niet. Hij was geblesseerd.