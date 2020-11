Malta-legende Mifsud (39) voegt nog één goal toe aan imposant totaal en zwaait af

De 39-jarige Mifsud heeft nu in totaal 42 doelpunten gemaakt voor de Europese dwergstaat. Dat is gezien het niveau van het nationale voetbalteam helemaal geen slechte statistiek.

Malta kwalificeerde zich nog nooit voor een eindtoernooi en staat op plek 180 van de FIFA-wereldranglijst. Oranje kwam Malta in totaal zes keer tegen en won zes keer. Het onderlinge doelsaldo van 28-0 is veelzeggend.

Aanvaller Mifsud debuteerde in 2000 tijdens de wedstrijd tegen Albanië. Zijn hoogtepunt beleefde hij tegen Liechtenstein, toen Mifsud vijf keer scoorde tijdens de 7-1-zege in 2008. De nummer 2 op de topscorerslijst van het eiland is Carmel Busuttil, die in het debuutjaar van Mifsud juist stopte met interlandvoetbal, met 23 doelpunten op zijn naam. De productie van de andere namen op die lijst komt niet boven de tien goals uit.