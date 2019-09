Manchester City blijft in spoor Liverpool na late zege op Everton

Everton hield City tot halverwege de tweede helft in bedwang. Gabriel Jesus opende in de 24ste minuut de score voor het team van trainer Pep Guardiola met een fraaie duikkopbal op aangeven van, wie anders, Kevin De Bruyne. Dominic Calvert-Lewin maakte in de 33ste minuut gelijk.



Het was aan Riyad Mahrez te danken dat City opnieuw de leiding nam. De Algerijn trof in de 71ste minuut doel vanuit een vrije trap. Raheem Sterling zorgde kort voor tijd voor de beslissing.

Everton heeft na zeven speelronden zeven punten en staat op de vijftiende plaats. Manchester City staat tweede met vijf punten minder dan koploper Liverpool.