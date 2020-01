Manchester City boekt nipte zege dankzij invaller Agüero

Scorende Kadioglu loodst Fenerbahçe naar kwartfina­le Turkse beker

21:36 Mede dankzij een doelpunt van Ferdi Kadioglu heeft Fenerbahçe voor eigen publiek de kwartfinales gehaald in het Turkse bekertoernooi. De 20-jarige middenvelder, die anderhalf jaar geleden bij NEC vertrok, opende in de return tegen Kayserispor in de 23ste minuut de score. Op slag van rust maakte ploeggenoot Mevlüt Erdinc er 2-0 van en dat was ook de eindstand.