Manchester City en Aké slechten Madrileense muur in stroef heenduel kwartfinales CL

Voor Manchester City, waar Nathan Aké een basisplaats had, was de opdracht simpel: vind een gaatje in de muur die Atlético Madrid rond het strafschopgebied optrekt. Dat gebeurde uiteindelijk in de zeventigste minuut, toen Kevin De Bruyne fraai werd diep gestuurd door invaller Phil Foden en vervolgens koel afrondde. Het bleek een spaarzaam hoogtepunt in de weinig spectaculaire wedstrijd. Aké speelde geconcentreerd en was niet op een fout te betrappen. Zijn belangrijkste actie was misschien wel in de vierde minuut, toen hij het sprintduel aanging met de ontsnapte Marcos Llorente en door een knappe sliding als winnaar uit de strijd kwam.

Patroon

De wedstrijd was na rust wat leuker dan ervoor, maar het patroon bleef hetzelfde. Manchester City probeerde zich via positiespel door de defensie van Atlético heen te voetballen, terwijl de ploeg van trainer Diego Simeone zoals gebruikelijk op de counter loerde. Heel veel meer dan halve kansjes leverde dat niet op voor de bezoekers.



In de zeventigste minuut was er de beloning voor Manchester City, dat daar wel een invalbeurt van de behendige Foden voor nodig had. De 21-jarige Engelsman bediende De Bruyne op maat. De Belg, die tot dan toe geen gelukkige avond kende, schoof de bal beheerst in de verre hoek.



Volgende week woensdag is de return in het Wanda Metropolitano in Madrid. Daar zal uiteindelijk duidelijk worden welke ploeg het gaat opnemen tegen de winnaar van het tweeluik tussen Chelsea en Real Madrid.