Manchester City herstelt zich na slechte week met zege in Southampton

Manchester City begon vanmiddag goed en scherp aan de uitwedstrijd bij Southampton, dat weer een beetje is opgeleefd sinds de komst van de Oostenrijkse coach Ralph Hasenhüttl. Na tien minuten spelen kwam de kampioen van vorig seizoen al op een verdiende voorsprong in het St Mary’s Stadium. Na een combinatie over rechts met de linkspoten Riyad Mahrez en Bernardo Silva was het een andere linkspoot, David Silva, die na tien minuten de score opende. Via de Deense middenvelder Pierre-Emile Højbjerg werd het in de 37ste minuut gelijk, maar zijn teamgenoot James Ward-Prowse zorgde kort voor rust met een eigen goal voor een 1-2 voorsprong voor Manchester City. Dankzij een goal van Sergio Agüero werd het kort daarna ook nog 1-3 voor City, waarna de bezoekers in de tweede helft de voeten van het gas haalden en hun krachten spaarden voor de thuiswedstrijden tegen Liverpool van donderdagavond. Bij winst kan de achterstand op de koploper worden teruggebracht tot vier punten. Wel staat City nu in ieder geval weer tweede in de Premier League, nadat Tottenham Hotspur gisteren op Wembley verrassend met 1-3 verloor van Wolverhampton Wanderers.