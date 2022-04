Manchester City houdt stand tegen strijdend Atlético en treft nu Real Madrid in halve finale

Atlético Madrid kreeg na 125 minuten voetbal tegen City (na vorige week een duel zonder ook maar één kans) pas een schot op het doel van keeper Ederson, maar in de tweede helft kwam de ploeg van coach Diego Simeone dan toch nog los. Kansen voor João Félix, Antoine Griezmann en invaller Rodrigo De Paul leverden echter geen goals op. Ook de ervaren goaltjesdief Luis Suárez, die een moeizaam seizoen kent bij de Spaanse kampioen, kon het verschil niet maken in de slotfase.



City kon vanavond weinig in aanvallend opzicht, al schoot aanvoerder Ilkay Gündogan in de eerste helft nog wel tegen de paal. Zo bleek de uithaal van Kevin de Bruyne, vorige week in de 70ste minuut, beslissend in deze confrontatie tussen de kampioenen van Engeland en Spanje, maar vooral een confrontatie tussen twee uiteenlopende stijlen.

De kansenverhouding was vorige week nog 15-0 (2-0 op doel), maar was vanavond met 14-10 (3-1 op doel) veel meer in balans. City had in de eerste helft nog altijd 70 procent balbezit, maar in de tweede helft was Atlético Madrid bijna constant in de aanval. De beste kans kwam uiteindelijk nog voor Matheus Cunha, nog een invaller bij de thuisploeg, maar City-verdediger John Stones gooide zich voor de bal en voorkwam dat Atlético er toch nog een verlenging uit sleepte.

Volledig scherm © Action Images via Reuters

In de extra tijd, die uiteindelijk liefst dertien minuten duurde, sloeg de vlam nog even volledig in de pan. Felipe kreeg zijn tweede gele kaart na zijn tweede harde overtreding op Phil Foden, waarna Stefan Savic ook nog geel kreeg toen hij het opstootje begon door de liggende Foden op te willen tillen. Het werd vervolgens ook niet meer rustig in het laatste kwartier van de wedstrijd en het opstootje ging zelfs door in de spelerstunnel van het stadion, waar Savic nog eens de confrontatie zocht met City-wissel Jack Grealish.

Ondanks de uitschakeling in de kwartfinales van de Champions League, kregen de spelers van Atlético Madrid een staande ovatie van de 68.000 bloedfanatieke toeschouwers in Wanda Metropolitano.

Manchester City keert over drie weken terug in Madrid, dan voor de return tegen Real Madrid. De heenwedstrijd is over twee weken in het Etihad Stadium. De andere halve finale is ook een Engels-Spaans onderonsje, tussen Liverpool en Villarreal. De finale wordt op zaterdag 28 mei gespeeld in het Stade de France in Parijs.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

