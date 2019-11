Manchester City komende wedstrijden zonder Aguëro

Aguëro werd zaterdag in de gewonnen topper tegen Chelsea (2-1) een kwartier voor tijd gewisseld. De 31-jarige Argentijn maakte plaats voor de Braziliaan Gabriel Jesus, die hem de komende weken zal vervangen. ,,Ik ben niet blij dat Sergio geblesseerd is", zei Jesus. ,,Ik vind het namelijk niet fijn als een vriend van me niet kan voetballen. Sergio is bovendien onze topscorer en scoort vrijwel iedere wedstrijd. Maar ik werk iedere dag ook hard en ben er klaar voor.”

Aguëro maakte dit seizoen in de Premier League negen doelpunten, in de Champions League staat de teller op twee. City ontvangt dinsdag Sjachtar Donetsk in de wetenschap dat een gelijkspel volstaat om de knock-outfase te bereiken. ,,We staan er goed voor, maar we hebben nog niets”, zei Guardiola. ,,We kunnen het morgen wel afmaken.” In september won City de uitwedstrijd in Oekraïne met 3-0, mede dankzij een doelpunt van Jesus.