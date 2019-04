‘Manchester City krijgt opvallend weinig goals tegen’

Manchester City won woensdag eenvoudig (2-0) van Cardiff City en plaatste zich zaterdag ten koste van Brighton (1-0) voor de finale van de FA Cup. Liverpool ontsnapte vrijdag bij Southampton (1-3) en nam de koppositie over. Tijdelijk? Gerard Wiekens (ex-Manchester City) en Erik Meijer (ex-Liverpool) laten de komende weken op deze site hun licht schijnen op de bloedstollende titelstrijd in de Premier League.

Manchester City heeft de League Cup al gewonnen, is de club in staat om alle vier hoofdprijzen te winnen?

Wiekens: ,,We zijn nog in de race, dus het kan. De FA Cup-finale tegen Watford moet je kunnen winnen. De strijd om het kampioenschap blijft tot het einde spannend. Het is wel een beetje Lucky Liverpool aan het worden. Het zijn net Duitsers. De Champions League zal het lastigste worden. City blijft maar winnen, dat is wel knap. Je moet de mazzel hebben dat je geen blessures en schorsingen krijgt. Er zijn wel heel veel wedstrijden, dat kan de ploeg ook opbreken.’’

Meijer: ,,Ja, dat kunnen ze echt. Als je driekwart van het seizoen zonder Kevin de Bruyne kunt en je doet nog steeds op alle fronten mee, dan heb je een heel sterke selectie. Het wordt de laatste tijd niet meer drie of vier-nul, maar ze blijven winnen. City krijgt ook opvallend weinig goals tegen. Guardiola staat bekend als een aanvallende trainer, maar met zijn Angriffspressing zorgt hij er ook voor dat zijn centrale duo wordt ontlast.”

Hoe kan het dat City zijn duels de laatste tijd al vroeg beslist en Liverpool het juist moet hebben van de slotfase?

Meijer: ,,De manier van spelen van City, met heel hoog druk zetten, is wel een factor. Guardiola wil het liefst tachtig procent balbezit, want als je zelf de bal hebt kan de tegenstander niet scoren. Ze zijn ook heel fit in dit systeem. Liverpool moet heel diep gaan om een tegenstander moe te spelen en toe te slaan. Zij hebben de klasse om het vanaf de eerste minuut tegen een nog frisse ploeg te doen.’’



Wiekens: ,,Manchester City voetbalt iets makkelijker. Ze creëren elke wedstrijd veel kansen en daar heeft Liverpool meer moeite mee. Bij City komen ze overal vandaan Liverpool zakt meer in en gokt op de snelheid voorin. Als je hun spitsen goed afdekt, zijn ze wel af te stoppen. Bij Liverpool kunnen ze hun betere spelers ook geen rust geven, omdat ze vaak nog iets moeten forceren. Als je, zoals tegen Southampton, tien minuten voor tijd gelijk staat, moet je Salah toch weer laten staan.’’



Meijer: ,,Als je een brede selectie hebt, kun je inderdaad frisse mensen brengen. Zonder De Bruyne speelt Bernardo Silva het seizoen van zijn leven. Dat is echt ongelooflijk. Liverpool moet het vaak met dezelfde twaalf spelers doen. Gaat Firmino eruit, dan kom je in de categorie Origi terecht. Dat is wat anders dan kiezen tussen Agüero of Jesus.’’

Morgen wacht weer de Champions League met Liverpool – Porto en Tottenham Hotspur – Manchester City. Wat verwacht je van beide ploegen?

Wiekens: ,,Het nieuwe stadion zal voor Tottenham iets meer als thuis voelen dan Wembley. Spurs laat in de competitie te veel liggen om echt mee te doen om het kampioenschap, maar het blijft een linke ploeg met goede spelers. Dat maakt de Champions League ook zo mooi. Over een hele competitie zal City altijd boven Tottenham eindigen, over twee wedstrijden weet je het nooit. Maar ik lig niet wakker van Spurs. Liverpool zal tegen Porto het spel moeten maken. Die ploeg zal geen ruimte weggeven. Toch schat ik Porto iets lager in dan Liverpool.’’