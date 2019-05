‘Manchester City mag deze voorsprong niet meer weggeven’

Wordt je club kampioen zondag?

Meijer: ,,Ik geloof er nog wel in. Ik ga ervan uit dat Liverpool een miracleyear heeft. Je ziet altijd dat spelers bij de underdog ontzettend hun best doen tegen goede ploegen. Scouts onthouden meestal de laatste vijf, zes wedstrijden dus bij Brigthon wil iedereen wel wat laten zien. Ze moeten er alleen voor zorgen dat Kompany niet gaat schieten. Wat een doelpunt maakte hij, hè? Na de 1-0 tegen Leicester heb ik mijn tv afgezet, want ik had niet het idee dat het nog 1-1 ging worden. Het was kat en muis. Maar City wint ze niet makkelijk. De overtuiging die Liverpool momenteel uitstraalt geeft meer vertrouwen. Ik verwacht tegen Wolves een lekker afscheid van het seizoen en dan zien we wel of het genoeg is. Vrienden van me hebben er vorig jaar al kaarten voor gekocht, niet wetende dat het D-day zou zijn. Ik hoop dat ze een fantastische wedstrijd te zien krijgen.’’

Waar ga je de wedstrijd bekijken?

Meijer: ,,Ik denk dat ik naar de Irish Pub in Maastricht ga. Daar zitten veel Liverpool-fans. Meer dan supporters van Manchester City. Ik weet eigenlijk niet waar die vandaan komen, want ik zie ze niet veel. Ik vind het altijd wel gezellig om met een pils in mijn handen naar een wedstrijd te kijken en met iedereen wat te ouwehoeren en te dollen. Mooi ook om al die emotie om je heen te zien.’’



Wiekens: ,,Ik heb als trainer van Noordster (eerste klasse, red.) om twee uur eerst zelf een belangrijke wedstrijd tegen GVAC. Dat is een concurrent in de strijd tegen degradatie. Als we hebben gewonnen, zit ik om vier uur in de kantine en ga ik daar wel naar City kijken op mijn telefoon. Verliezen we, dan ben ik op tijd thuis voor de tweede helft. Ik zit nu in Manchester voor een documentaire over de finale van de play-offs die we in 1999 moesten spelen tegen Gillingham. Het jaar daarvoor waren we gedegradeerd naar de tweede divisie (het derde niveau,red.). Op Wembley stonden we in de 89ste minuut met 2-0 achter. In de 90ste minuut maakten we de 2-1 en vijf minuten in blessuretijd 2-2. We wonnen na penalty’s en promoveerden. Die wedstrijd wordt gezien als de ommekeer voor City. Omdat het 20 jaar geleden is, hebben ze de ploeg van toen weer bij elkaar gehaald. Mooi om onderdeel te zijn van de geschiedenis van deze club. Dit is zó’n hoogtepunt geweest.’’